Zabıta Müdürlüğü Fırınları Denetliyor

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi.
Ekipler denetimde fırınların hijyen kuralları, gramaj ve etiket fiyatlarını kontrol etti.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, denetimlerde bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.
Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceğini ifade eden Sarıkurt, kurallara uyan esnafa teşekkür etti.
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