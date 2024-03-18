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Zabıta Müdürlüğü Fırınları Denetliyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde fırınlar denetlenmeye devam ediyor. Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi.

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Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi.

Ekipler denetimde fırınların hijyen kuralları, gramaj ve etiket fiyatlarını kontrol etti.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, denetimlerde bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.

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Türkiye'nin birçok bölgesinde fırınlar denetlenmeye devam ediyor. Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla fırınları denetledi.

Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceğini ifade eden Sarıkurt, kurallara uyan esnafa teşekkür etti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Çorlu

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