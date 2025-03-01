Zekat, fitre ve yardımlarda ihtiyaç sahiplerinin rencide olmamasına özen gösterilmeli haberi

MÜCAHİT TÜRETKEN – İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, ramazan ayında zekat, fitre ve yardım gibi faaliyetlerin muhtaç kişiler rencide edilmeden, “bir elin verdiğini diğer elin duymaması” hassasiyetiyle yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Manevi duyguların ön plana çıktığı, oruç ve paylaşım ayı ramazana ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Arpaguş, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve oruç ibadetinin farz kılındığı bu ayın, Müslümanlar için en kutsal ay olduğunu hatırlattı.

Ramazanda hem anlam hem kıraat bakımından Kur'an-ı Kerim'le daha yoğun vakit geçirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Arpaguş, “Müminlerin dikkat etmesi gereken hususlar, sadece bu aya hasredilecek hususlar değil. Bir müminin her gününün aynı olması gerekir. Beklenen budur. Ancak kutsal zaman dilimleri, çoğu zaman toplumumuzda ve İslam dünyasında dini hayatın içinde daha yoğun olduğumuz zaman dilimleridir. Bu kazanımları bir yıla yaymaya çalışırsak daha sonra kazançlı çıkarız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftüsü Arpaguş, ramazan ayının sadece aç kalınarak değil, ibadet ve erdemle geçirilmesi, bu ayda Allah'ın emir ve yasaklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

“Cenabıhakk'ın bizim aç, susuz kalmamıza ihtiyacı yoktur” diyen Arpaguş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oruç tuttuğumuz halde Cenabıhakk'ın bize emrettiği başka yasakları işlemeye devam edersek, ahlaki zaaflarımızdan bir türlü kurtulamazsak, dedikoduya, harama, helale dikkat etmeme gibi hususları devam ettirirsek, bu ibadetlerden maksadı elde etmiş olamayız. İman ettiğimiz bütün hususlara, ibadet hayatı olarak İslam'ın bize emrettiği hakikatlere ve inancımızın ve amelimizin bize yüklediği ahlaki erdemlere sahip çıkabilmeliyiz. Bir mümin olarak hayatımızın nasıl olması gerektiğine dair ipuçlarını bu ayda yakalayıp, hayatımızın geri kalanına tatbik etmenin çarelerini aramak durumundayız.”

– “İyiliği çoğaltmak için gayret sarf edilmeli”

Diyanet İşleri Başkanlığının, bu yıl ramazan ayının temasını “iyilik” olarak belirlediğini aktaran Arpaguş, ramazanın iyilik ayı olduğunu ve bu ayda yapılan hayır ve güzelliklerin sevabının daha fazla olduğunu ifade etti.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş, ramazan boyunca bir insanın gönlünü almaktan, ihtiyaçlarını gidermeye kadar iyiliğin her türlüsünün yapılması ve bu ayda iyiliği çoğaltmak için gayret sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

İnsanların ramazan ayında zekat ve fitre verdiğini, ihtiyaç sahipleri için koliler hazırlayıp dağıttığını ve iftar sofraları kurduğunu hatırlatan Arpaguş, şöyle konuştu:

“Fakirlerle olan ilişkilerimizde onları rencide etmeden iyilik yapmanın yollarını aramalı, hassasiyetlere dikkat etmeliyiz. Yardım kolisi vereceksek mahallesinde, komşusunda onları rencide etmeyecek şekilde ulaştırmamız gerekir. İftara çağıracaksak yediğimizden yedirip, içtiğimizden içirip, yani onları farklı bir yerde ağırlamak yerine onlarla bir arada iftar edebilmenin ve gönüllerini almanın yollarını aramalıyız. Zekat verirken de bu ibadette bize yardımcı olduklarını düşünerek onları rencide etmeden, geleneğimizdeki bir elin verdiğini diğer elin duymaması gibi bir hassasiyet gözetmeliyiz.”

– Ramazan programları

İstanbul Müftülüğü olarak camilerde, Kur'an kursları ve gençlik merkezlerinde vatandaşlara ramazanda hizmet sunmak için yaptıkları hazırlıklara değinen Safi Arpaguş, birçok yerde geleneksel mukabelelerin, hatimlerin, ilahiler ve kasidelerle birlikte gönülleri coşturan Enderun teravihlerinin icra edileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Arpaguş, ramazanda Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye gibi tarihi camilerin aynı zamanda ziyaretgah olma özelliği taşıdığını, bu nedenle bu camilerin temizlikten teşrife kadar özel olarak hazırlandığını dile getirdi.

Gençlik merkezi ve Kur'an kurslarında gençlere yönelik iftar programlarının düzenleneceği bilgisini de veren Arpaguş, “İstanbul Müftülüğümüzün mobil ikram aracı ile de ilçe meydanlarında iftar ve iftariyelik ikram edeceğiz. Bunun yanında ramazan ayı boyunca şehit ailelerimizle, yetimlerimizle, kimsesizlerimizle, yaşlılarımızla İstanbul Müftülüğü olarak iftarlar tertip ettik. Böyle kutlu bir mevsimde onları yalnız bırakmamak, onlarla olmak adına gayret ediyoruz.” dedi.

Arpaguş, insanların başta oruç ve zekat olmak üzere, dini konulara ilişkin sorularına tüm ilçe müftülükleri ve Alo 190 Fetva Hattı ile cevap verdiklerini belirtti.