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Zeytinburnu’nda iş yerlerinde sahte içki satan 2 zanlı yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, iş yerlerinde sahte içki sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan sahte içki satışıyla insanların can güvenliğini tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlay...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Zeytinburnu’nda iş yerlerinde sahte içki satan 2 zanlı yakalandı haberi

Zeytinburnu'nda, iş yerlerinde sahte içki sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan sahte içki satışıyla insanların can güvenliğini tehlikeye düşüren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Sahte içki satıldığı tespit edilen, Veliefendi ile Sümer Mahallesi'ndeki 2 iş yerine düzenlenen operasyonda R.E. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki ile bunun yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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