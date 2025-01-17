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Sakarya’da baba oğul “şampiyon kanaryalar” yetiştiriyor
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Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Eksun Gıda un depolama kapasitesini yükseltti
Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının 30. yılı kutlandı
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Zorlu Tekstil Grubu, yenilikçi ürün ve çözümleriyle Heimtextil Fuarı’na katıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Zorlu Tekstil Grubu, yenilikçi ürün ve çözümleriyle Heimtextil Fuarı’na katıldı

İSTANBUL (AA) – Zorlu Tekstil Grubu, uluslararası ev tekstili fuarı Heimtextil'e katılarak yenilikçi ürün ve çözümlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen fuarda, Zorluteks markalarından Valeron'un 2025 koleksiyonu, lisanslı Disney Home ürünleri ve Korteks'in ileri teknolojiyle geliştirilmiş iplikleri, ziyaretçilerle buluştu.

Zorluteks'in lisanslı Disney Home koleksiyonunda, tek kişilik nevresim takımları, battaniyeler, pike takımları, yatak örtüleri, dekoratif kırlentler ve yorgan setlerinin yanı sıra bebek kategorisinde müslin setler, nevresim takımları ve havlu pançolar gibi farklı yaş gruplarına hitap eden özel ürünler sunuldu. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Frozen, Cars, Toy Story, Dumbo, Bambi, Winnie the Pooh, Lion King, Spiderman, Star Wars ve The Mandalorian gibi sevilen karakterlerin yer aldığı tasarımlar, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Valeron'un rengini, doğanın ahenginden alarak tasarladığı “2025 Valeron Nevresim Koleksiyonu” da fuarın ilgi çeken yatak ve banyo grubu ürünleri arasında yer aldı. Otel tekstiline yönelik özel bir bölüm ise otel grubu ürünlerine odaklanan çözümleriyle profesyonellerin dikkatini çekti.

Korteks, çevre dostu ve sürdürülebilir iplik çözümleriyle öne çıktı. Sektördeki öncü rolünü, sürdürülebilirlik ve yenilik odaklı ürünleriyle pekiştiren Korteks, geri dönüşümlü iplik markası “Taç Reborn”, doğada biyobozunur özelliklere sahip “Taç Bioloop” ve susuz renklendirme teknolojisiyle üretilen “Dope Dyed” ipliklerini fuarda sergiledi.

– “Önemli bir platform”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, yenilikçi ürünler ve tasarımlarıyla uluslararası arenada fark yaratmaya devam ettiklerini, Heimtextil Fuarı'nın, markalarını global ölçekte tanıtmak, sektörün gelişim trendlerini takip etmek ve işbirliklerini güçlendirmek adına önemli bir platform olduğunu belirtti.

Necat Altın, geri dönüşümlü ipliklerin, biyobozunur ürünlerin ve su tasarrufu sağlayan teknolojilerin, tekstil sektörünün yanı sıra tüm endüstriye ilham verdiğine değindi.

Altın, “Fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunduğumuz Valeron'un dikkat çekici koleksiyonları, lisanslı Disney Home ürünlerimiz ve Korteks'in ileri teknoloji ürünü iplikleri, grup olarak sektördeki öncü konumumuzu bir kez daha teyit etti.” değerlendirmesinde bulundu.

Korteks'in sunduğu sürdürülebilir iplik çözümlerinin, “Akıllı Hayat 2030” stratejileri doğrultusunda çevreye duyarlı üretim süreçlerine verdikleri önemi gösterdiğini aktaran Altın, “Yenilikçi ürünlerimizi dünya çapındaki paydaşlarımızla buluşturmak ve ilham verici projelere imza atmak için bu tür prestijli fuarlar, eşsiz bir fırsat sunuyor.” ifadelerini kullandı.

İplik
Tek
Tekstil
Ürün

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