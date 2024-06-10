Kırklareli’nde mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.A.G. (35) yönetimindeki 34 TK 1120 plakalı tır, Babatepe mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Z.A.G’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan B.A. ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Z.A.G’nin cenazesi, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

Kazada yola dökülen mıcır ise karayolları ekiplerince temizlendi. Ayrıca kaza nedeniyle Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.