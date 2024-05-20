Minibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi’nde Mehmet Ali Çetinel (19) idaresindeki 54 AKH 644 plakalı motosikletle plakası henüz öğrenilemeyen Ö.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Çetinel, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çetinel’in cenazesi, Korucuk Mahallesi’ndeki Toki Numan Yazıcı Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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