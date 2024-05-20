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Minibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi’nde Mehmet Ali Çetinel (19) idaresindeki 54 AKH 644 plakalı motosikletle plakası henüz öğrenilemeyen Ö.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Çetinel, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çetinel’in cenazesi, Korucuk Mahallesi’ndeki Toki Numan Yazıcı Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Sakarya
Trafik Kazası

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