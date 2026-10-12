Akhisar’daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetmişti: Şoförlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

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Hafta boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Bir süredir mevsim normalleri seviyesinde ve üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftayla beraber düşeceği ve hafta boyunca yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı düşünülüyor.