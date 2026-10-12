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Akhisar’daki trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetmişti: Şoförlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı

Manisa Akhisar'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına yönelik 3 şüpheli gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

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Eklenme 12.10.2026 - 12:54
Güncellenme 12.10.2026 - 16:13

Dün, Gebze-Orhangazi-İzmir yolu Akhisar gişeleri mevkiinde feci bir trafik kazası meydana gelmişti.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Kazada yol kenarına savrulan araçlardaki 11 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 27 kişi ise yaralanmıştı.

ŞOFÖRLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

ekonomim.com’un haberine göre, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen otobüs şoförü M.A. ve çekici şoförü H.K.’nın ifadeleri ortaya çıktı.

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Otobüsün direksiyonunu Balıkesir’in Susurluk ilçesinde devraldığını aktaran M.A., yolcuların uyarısının ardından kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada feci kazanın yaşandığını belirtti.

3 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

3 şüpheli hakim karşısına çıkarılırken, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ise, kaza sırasında arka sıralarda oturduğunu belirtti.

Sürücünün sapağı kaçırdığını fark edince öne doğru ilerlediğini aktaran M.Y., çarpışmanın şiddetiyle ön koltuklara savrulduğunu söyledi.

OTOBÜSÜ SON ANDA FARK ETMİŞ

Öte yandan, çekici şoförü H.K. de kendi şeridinde ilerlerken otobüsü son anda gördüğünü, sola manevra yapmaya fırsat bulamaması nedeniyle çarpışmanın meydana geldiğini kaydetti.

Yaşanan facianın ardından gözaltına alınan 3 şüphelinin adli süreçleri devam ediyor.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Diğer taraftan, kazada yaralanan 27 kişiden 13’ünün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü vurgulandı.

İKİ ŞOFÖR TUTUKLANDI

Öte yandan, feci kazada otobüs ve TIR şoförü tutuklandı.

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