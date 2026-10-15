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AKOM’dan İstanbul’a yeni uyarı: Metrekareye 75 kilograma kadar yağış bekleniyor

AKOM, İstanbul’da özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle metrekareye 75 kilograma kadar yağış ve saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgâr için uyarıda bulundu.

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Eklenme 15.10.2026 - 09:33
Güncellenme 15.10.2026 - 10:10

İstanbul’da dün sabah saatlerinde şiddetli sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Binden aşkın noktada su baskını meydana gelirken birçok dere taştı, yollar su altında kaldı ve araçlar suya gömüldü. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise bugün özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yağışların süreceğini açıkladı.

75 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ UYARISI

AKOM’un meteorolojik değerlendirmelerine göre, 15 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 10.00’a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50-75 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor. Rüzgârın ise saatte 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

BEYKOZ’A 242 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirde son dönemin en yüksek yağış miktarlarına ilişkin bazı ölçümleri açıkladı. Bu kapsamda, sadece Beykoz’da metrekareye 242 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentte özellikle Avrupa Yakası’nda etkili olan sağanak yağış, 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Fatih’te bir çocuk, su birikintisinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Ayrıca Sarıyer’de bir kişi, sel sularını aşmaya çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

İl genelinde binden aşkın noktada su baskını meydana geldi. Taşan dereler nedeniyle yollar ve bazı yerleşim bölgeleri su altında kalırken araçların suya gömüldüğü bölgelerde vatandaşlar mahsur kaldı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, olası sel, su baskını ve taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve önlem almaları konusunda uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Özellikle zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, mümkün olduğunca toplu taşımanın tercih edilmesi ve su baskını tehlikesi bulunan yerlerden uzak durulması istendi.

Yağışın ilk günlerinde pek çok bölgede toplam yağış miktarı 100 kilogramı aşarken, Beykoz’da metrekareye 242 kilogram yağış düştü.

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