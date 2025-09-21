Pazar, Eylül 21, 2025

Türkiye’de 2025’in En Çok Satan Otomobili Belli Oldu

Türkiye’de en çok satan otomobil belli oldu: Zirvede hangi model yer alıyor? İşte detaylar...
Özge Tekeli
5 saat önce
0 0
Türkiye otomotiv pazarında 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemine ait satış rakamları açıklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre yılın ilk sekiz ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,05 artarak 654 bin 413 adede ulaştı. Ağustos ayında ise bu yükseliş hız kazanarak yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşti ve 82 bin 215 araç satışıyla rekor kırıldı.

SUV Modeller Pazarın Hakimi Oldu

Verilere göre SUV sınıfı araçlar, toplam satışlarda yüzde 62,8’lik pay ile pazara damgasını vurdu. Sedan modeller yüzde 22,1 ile ikinci sırada yer alırken, hatchback araçlar yüzde 14,2’de kaldı. Tüketicilerin geniş iç hacim, yüksek sürüş konforu ve çok yönlülük beklentilerinin SUV tercihini artırdığı görülüyor.

Elektrikli Araçlarda Rekor Artış

2025’te en dikkat çeken gelişme ise elektrikli otomobil satışlarındaki yükseliş oldu. Ocak-Ağustos döneminde elektrikli araçlar, yüzde 136’lık artış ile pazarın yüzde 18,5’ini oluşturdu. Ağustos ayında ise satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 202 artış göstererek tarihi bir rekora ulaştı. Hibrit otomobillerin pazar payı da yüzde 26,3’e yükseldi.

En Çok Satan 10 Model Açıklandı

ODMD raporuna göre 2025’in ilk 8 ayında Türkiye’de en çok satılan otomobil modelleri şöyle sıralandı:

  1. Renault Clio HB – 30.539 adet

  2. Renault Megane Sedan – 28.197 adet

  3. Fiat Egea Sedan – 28.013 adet

  4. Tesla Model Y – 25.756 adet

  5. BYD Seal U – 22.386 adet

  6. Toyota Corolla – 21.164 adet

  7. Togg T10X – 20.305 adet

  8. Fiat Egea Cross – 17.991 adet

  9. Toyota C-HR – 15.675 adet

  10. Peugeot 2008 – 14.561 adet

Ağustos Ayının Lideri Tesla Oldu

Aylık bazda bakıldığında ise tablo değişti. Tesla Model Y, yalnızca Ağustos ayında 8.730 adetlik satışa ulaşarak listenin zirvesine yerleşti. Bu modeli 4.454 satışla Renault Megane Sedan, 3.477 adetle Fiat Egea Sedan takip etti.

