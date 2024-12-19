Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü kez toplandı. Ancak ilk iki toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da bir rakam konuşulmadı. Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “İşveren tarafı hiç rakam söylemiyor. Rakamı işverene ve hükümete sorun” dedi. Ağar, Türk-İş’in masada rakam telaffuz etmeyeceğini ve işverenin teklif sunmasının beklendiğini belirtti.

Asgari Ücret 4. Toplantısı Ne Zaman?

Türk-İş Başkanlar Kurulu Öncesinde Kritik Açıklamalar

Toplantı öncesi Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda bir araya gelen işçi temsilcileri, asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Ağar, “Hükümet ve işverenlerin yaklaşımları samimi olursa süreç kısa sürede tamamlanır. Ancak milleti daha fazla beklentiye sokmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.

DİSK Rakam Açıkladı, Türk-İş Sessiz

Komisyonda yer alan DİSK, asgari ücret talebini açıkça dile getirdi. DİSK-AR raporuna göre, asgari ücretin hane başına yoksulluk sınırının yarısı kadar olması gerektiği ifade edildi. Bu hesaba göre talep edilen asgari ücret yaklaşık 33 bin 500 TL olarak belirlendi. Türk-İş ise henüz bir rakam açıklamaktan kaçındı. Daha önce yapılan açıklamalarda, 2024 yılı enflasyonu ve 2025 yılı beklentilerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmişti.

Milyonlarca çalışan, 2025 yılı için maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Mevcut asgari ücret 17 bin 2 TL seviyesinde. Öne çıkan senaryolar ise şöyle: