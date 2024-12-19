Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlemek için kritik 3. toplantısını bugün yaptı. Toplantı öncesinde yapılan açıklamalarda bugün asgari ücretin belirlenebileceği ihtimali söylense de toplantıda yine rakamın konuşulmadığı ortaya çıktı.

Toplantı sonrasında temsilciler tarafından yapılan açıklamalarda rakamın hala konuşulmadığı belirtilirken taraftar birbirlerine karşı suçlayıcı ifadeler kullandı. Asgari ücret için milyonlarca kişi sürecin bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Ancak 3. toplantıdan da sonucun alınmaması sosyal medyada tepki çekti. Tarafların anlaşılmasına yönelik milyonlarca vatandaş sürece tepki gösterirken konu ile ilgili gözler bir sonraki toplantıya çevrildi.

Asgari Ücret 4. Toplantı Ne Zaman?

Asgari ücret için 3. toplantıdan da sonucun çıkmaması sonrasında 4. toplantı yapılmasına karar verildi. Yapılacak 4. toplantı ile birlikte taraflar yeniden bir araya gelecek ve asgari ücreti belirleme noktasında yeniden görüşecek. Tarafların bu sefer masaya rakamları sunması ve rakamlar üzerinden ortak bir noktada buluşmaya bekleniyor..

Asgari ücret 4. toplantısı henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında aktaracağız.

Asgari Ücret 4. Toplantı Olacak mı?

Toplantılardan hiçbir sonucun alınmaması ile birlikte asgari ücretin nasıl belirleneceği, dördüncü toplantı yapma hakkının olup olmadığı da gündeme geldi. Taraflar dahilinde 4. toplantının yapılmasında herhangi bir engel bulunmuyor. Bu bakımdan asgari ücret tespit komisyonu önümüzdeki günlerde 4. kez de bir araya gelebilir.