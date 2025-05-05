Nisan Enflasyonu Sonrası Kira Artış Oranı Netleşti: Mayıs 2025 Zam Detayları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan veriler doğrultusunda, konut kira artış oranı da netlik kazandı. Buna göre Mayıs ayında kira kontrat süresi dolan konutlar için uygulanacak zam oranı yüzde 48,73 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3 artarken, yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86 seviyesine ulaştı. Kira zam oranları ise 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda, konut kiralarında Mayıs ayı itibarıyla uygulanacak artış oranı yüzde 48,73 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz ay bu oran yüzde 51,26 seviyesindeydi.

Söz konusu oran, yalnızca konut kiraları için geçerli olup, iş yerleri için kira artışları ise taraflar arasında yapılan sözleşmelerde belirtilen hükümlere göre belirleniyor. Bu nedenle ticari kiracılar için zam oranı sözleşmeye bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Yeni oranla birlikte, kira kontratı bu ay sona eren kiracılar, sözleşmelerini yüzde 48,73 oranında zam yaparak yenileyecek. Bu oran, kiracılar ve ev sahipleri arasında yapılacak yeni düzenlemelerde belirleyici olacak.