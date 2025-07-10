TÜİK Açıkladı: Türkiye’de Kadınlar mı Daha Uzun Yaşıyor Erkekler mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), cinsiyete göre doğuşta beklenen yaşam süresi verilerini kamuoyuna sundu. Açıklanan 2024 yılı rakamları, Türkiye’de kadınların erkeklerden ortalama 5,3 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koydu. Türkiye’de erkeklerin doğuşta beklenen yaşam süresi 74,7 yıl olurken, kadınlarda bu süre 80,0 yıla ulaştı. Böylece kadınların yaşam beklentisi erkeklerden belirgin şekilde yüksek seyretti.

Birleşmiş Milletler’in son küresel tahminleri incelendiğinde, dünya genelinde erkeklerin ortalama yaşam süresi 70,7 yıl, kadınların ise 76,0 yıl olarak hesaplandı. Türkiye’de her iki cinsiyetin yaşam beklentisi dünya ortalamasının üzerinde yer almasına rağmen, Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında geride kaldığı görüldü. AB ülkeleri arasında erkeklerin en uzun yaşadığı ülke İtalya oldu. İtalya’da erkeklerin ortalama yaşam süresi 81,8 yıl iken, kadınların en uzun yaşadığı ülke ise 86,4 yıl ile İspanya olarak kaydedildi.

Türkiye’nin Nüfus Dinamikleri Dikkat Çekiyor

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişiye yükseldi. Nüfus büyüklüğüne göre Türkiye, dünyada 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı ve dünya nüfusunun yüzde 1’ini oluşturdu.

Çocuk nüfus oranları da açıklanan verilerde öne çıktı. Türkiye’de 0-17 yaş grubundaki çocukların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 25,5 olarak belirlendi. Dünya ortalamasının yüzde 29,6 olduğu çocuk nüfusu açısından Türkiye’nin bu oranı ortalamanın altında kalsa da Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor. AB ülkeleri arasında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke yüzde 22,7 ile İrlanda olurken, en düşük oran yüzde 14,8 ile İtalya’da kaydedildi.

Genç Nüfus Oranı Dünya Ortalamasının Altında

Türkiye’de 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus oranı ise yüzde 14,9 oldu. Bu oran, dünya genç nüfus ortalaması olan yüzde 15,6’nın hemen altında yer aldı.

Ancak Türkiye’nin genç nüfus oranı, Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamından yüksek çıktı. İrlanda yüzde 13,3 ile AB ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke olurken, Almanya’da bu oran yüzde 9,5 seviyesine kadar geriledi.

Yaşlı Nüfus Avrupa’nın Gerisinde

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı yüzde 10,6 olarak kaydedildi. Dünya yaşlı nüfus ortalaması yüzde 10,2 olurken, Türkiye bu oranla ortalamanın üzerinde yer aldı.

Ancak Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının düşük olduğu görüldü. AB ülkelerinde yaşlı nüfus oranı İtalya’da yüzde 24,6’ya, Portekiz’de yüzde 24,5’e, Yunanistan ve Finlandiya’da ise yüzde 23,9’a ulaştı.

Doğurganlık Hızında Dünya Ortalamasının Altında

TÜİK verilerine göre Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 1,48 çocuk oldu. Dünya genelinde doğurganlık oranı ortalama 2,25 çocuk olarak ölçüldü.

Türkiye’nin doğurganlık oranı, Avrupa Birliği ortalamasından yüksek olsa da dünya ortalamasının altında kaldı. AB ülkelerinde en yüksek doğurganlık oranı 1,75 çocuk ile Bulgaristan’da, en düşük oran ise 1,11 çocuk ile Malta’da görüldü.

Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor

Türkiye’de kadınların yaşam beklentisi erkeklere göre daha yüksek olsa da Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kalması dikkat çekti. AB genelinde kadınların doğuşta beklenen en uzun yaşam süresi 86,4 yıl ile İspanya’da kaydedildi. Türkiye’de kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi ise 80,0 yıl olarak açıklandı.

Birleşmiş Milletler ve TÜİK’in ortak verileri, dünyada ve Türkiye’de kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadığını ortaya koyarken, Türkiye’nin çocuk ve genç nüfus oranlarıyla Avrupa’nın üzerinde, yaşam süresi ve yaşlı nüfus oranıyla ise altında yer aldığını gösterdi.