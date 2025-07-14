15 Temmuz Salı Günü Kuyumcular Açık Mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2025 yılında da resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve devlet daireleri kapalı olacak. Buna bağlı olarak da birçok vatandaş “15 Temmuz Salı günü kuyumcular açık olacak mı?” sorusuna cevap arıyor.

Özel işletme statüsündeki kuyumcular, resmi tatillerde açılıp açılmama konusunda kendi kararlarını verebiliyor. Bu durum, 15 Temmuz 2025 tarihinde de geçerli olacak. Bazı kuyumcu dükkanları kapalı olurken, bazıları hizmet vermeye devam edebiliyor.

Bundan dolayı altın almak isteyen ya da bozdurmak isteyen vatandaşların, işlemlerini aksatmamaları için ziyaret etmek istedikleri kuyumcuyu önceden arayarak çalışma saatlerini teyit etmeleri gerekiyor.