15 Temmuz’da Marmaray, İZBAN ve Başkentray Seferleri Ücretsiz Olacak

9 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de vatandaşlar belirlenen hatları ücret ödemeden kullanabilecek.
Karara göre İstanbul’da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nda seferler ücretsiz gerçekleştirilecek. İzmir’de İZBAN trenleri, Ankara’da ise Başkentray hizmetlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.