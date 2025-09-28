2026 Asgari Ücret İçin Heyet Aralık Ayında Toplanacak

2025’in son aylarına yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, 2026 yılı için belirlenecek asgari ücretin ne olacağını merakla bekliyor. Yeni asgari maaşın netleşmesi için süreç, Asgari Ücret Tespit Heyeti’nin Aralık ayında yapacağı toplantılarla ilerleyecek.

Heyet; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan toplam 15 üyeden meydana geliyor. Toplantılar sırasında yeni asgari ücretin belirlenmesi için genellikle dört görüşme gerçekleştirilmesi planlanıyor. Görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yürütülüyor ve sonuçlar kamuoyuna Aralık ayı sonunda açıklanıyor.

2026 yılı asgari ücretinin netleşmesiyle birlikte çalışan maaşlarında uygulanacak artış da resmiyet kazanacak.