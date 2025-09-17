Çarşamba, Eylül 17, 2025

2026 Hac Ön Kayıtları Uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme süresini 21 Eylül’e kadar uzattı; hac kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı.
Özge Tekeli
14 saat önce
0 0
2026 Hac Ön Kayıtları Uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Başvuruların süresi, daha önce 5 Eylül olarak planlanmışken, 21 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, hac kura çekiliş tarihini merak ediyor. Diyanet tarafından henüz kura çekilişi için kesin bir tarih açıklanmadı. Tarih ve diğer detaylar, Diyanet’in resmi internet sitesi olan hac.gov.tr ile sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek.

