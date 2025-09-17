2026’da Yeni Evlenecek Çiftlere 250 Bin Lira Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilikleri teşvik etmek amacıyla başlattığı destek programını 2026 yılında genişletiyor. “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında çiftlere verilecek ekonomik destek tutarı 250 bin liraya yükseltilecek.

Destekten yararlanmak isteyen çiftlerde yaş kriteri de netleştirildi. Her iki eşin 18-25 yaş arasında olması durumunda destek miktarı 250 bin lira olacak. Yaş şartı bu aralıkta olmayan çiftler için destek 200 bin lira olarak uygulanacak. Başvuru tarihine göre ise çiftlerden en az birinin 18-29 yaş aralığında olması gerekiyor.

Başvuru öncesi son 6 aylık ortalama gelir, asgari ücretin 2,5 katı olarak belirlendi. Çocuk sahibi olan çiftler ise kredi ödemelerini her çocuk için 12 ay süreyle erteleyebilecek.

Destek kapsamında orta segment ev eşyaları için yapılan hesaplamalara göre 250 bin lira ile beyaz eşya, oturma odası, yatak odası, mutfak ve misafir odası için gerekli mobilya ve dekorasyon ihtiyaçları karşılanabiliyor. Ayrıca perde, halı, nakliye, montaj ve aksesuarlar da bu bütçeye dahil edilebiliyor.

Bakanlık, projeyi belediyeler ve yerel işletmelerle iş birliği içinde yürütüyor. Çiftler, kredi ile yaptıkları alışverişlerde ek indirimlerden yararlanarak bütçelerini daha verimli kullanabilecek.