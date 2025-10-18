471 Milyon Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Çiftçilerin Hesaplarına Yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere yönelik yeni destekleme ödemelerini dün itibarıyla hesaplara aktardı. Bakan İbrahim Yumaklı, toplam 471 milyon 569 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilere ulaştırıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada üreticilerin emeğini korumaya ve tarımsal üretimi güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Yumaklı, “Üreticimizin alın teri bizim için kıymetli. Tarımsal üretimi güçlendiren desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 471 milyon 569 bin liralık destek ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına geçiyor. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre destekleme ödemeleri farklı kalemler altında çiftçilere aktarılacak. Bu kapsamda;

Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği için 215 milyon 230 bin TL,

Bireysel Sulama Hibe Desteği için 171 milyon 965 bin 402 TL,

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği için 74 milyon 368 bin 490 TL,

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 5 milyon 683 bin 219 TL,

Hayvan Gen Kaynakları Desteği için 3 milyon 212 bin 625 TL,

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 1 milyon 109 bin 264 TL ödeme yapılacak.

Farklı üretim alanlarında faaliyet gösteren binlerce çiftçi, toplamda 471 milyon 569 bin TL tutarındaki destekten yararlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimi teşvik eden bu tür destek programlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.