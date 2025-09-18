51 Bin 359 Şehit Yakını ve Gazi Kamu Kurumlarında İstihdam Edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Son 29 yılda 51 bin 359 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilerek bu hedefe önemli bir katkı sağladı.

Bakanlık, istihdam desteğinin yanı sıra sağlık hizmetlerinde öncelik hakkı da sunuyor. Gazi ve yakınları, polikliniklerde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını öncelikli olarak alabiliyor. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle evlerinde kullandıkları doğal gazda yüzde 50 indirim desteği sağlanıyor.

Barınma alanında gazilere bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz kredi imkanı sunuluyor. 2025 yılı için kredi miktarı 942 bin TL olarak belirlenirken, gazilere sıra tahsisli kamu konutlarında ek avantajlar sağlanıyor. Elektrik ve su faturalarında da önemli indirimler uygulanıyor.

Gazilerin çocuklarına yıllık eğitim desteği sağlanıyor ve özel ortaöğretim kurumlarının yüzde 3’lük kontenjanından yararlanmalarına imkan tanınıyor. Bakanlık, psikososyal destek amacıyla 2017’den bu yana 812 bin 278 gazi ve yakını ile evlerinde veya iş yerlerinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere yönelik Milli Mücadele Madalyaları programı kapsamında son 6 yılda 31 bin 180 gaziye madalya takdim edildi. Ulaşım desteği kapsamında ise 146 bin 387 gazi ve yakını şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalandı. Türk Hava Yolları ve Ajet ile yapılan protokollerle uçuşlarda yüzde 50 indirim sağlanıyor; engellilik oranı yüksek olan gaziler ise Özel Tüketim Vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.