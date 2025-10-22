Çarşamba, Ekim 22, 2025

AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: Başvurular 5–11 Kasım’da

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, taşra teşkilatına 1250 arama-kurtarma tekniker ve teknisyeni alacak. Başvuru tarihleri, şartlar ve KPSS puan gereklilikleri...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirmek üzere toplam 1250 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Resmî Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında, giriş sınavı (uygulama ve sözlü) ile 77 arama ve kurtarma teknikerinin, 1173 arama ve kurtarma teknisyeninin istihdam edileceği duyuruldu.

Başvurular, 5–11 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda, “Kariyer Kapısı” platformu üzerinden yapılabilecek. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan mahkum olmamak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak yer alıyor.

Adayların, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, en az 1,65 metre boy ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi koşulu aranıyor. Kadın adaylarda ise minimum boy şartı 1,60 metre olarak belirlendi.

KPSS şartı da aranıyor: Arama kurtarma teknikerliği için 2024 KPSS sınavında P93 puan türünden en az 60, teknisyenlik için ise P94 puan türünden en az puan alınması gerekiyor.

