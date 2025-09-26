Cuma, Eylül 26, 2025

Son Dakika

Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası’nı 6. Sırada Tamamladı 3 dakika ago
ASELSAN, Piyasa Değeri 1 Trilyon TL’yi Aştı 29 dakika ago
BAĞ-KUR Prim Gün Sayısı Düşüyor: 5 Yıl Erken Emeklilik Kapıda 1 saat ago
Eylül Ayı Enflasyon Verilerinin Açıklanacağı Tarih Belli Oldu 2 saat ago
Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 366 Kilogram Madde ve 1,5 Milyon Hap Ele Geçirildi 2 saat ago
Hayko Cepkin’in Konserleri İptal Edildi 3 saat ago
Alanyaspor Deplasmanında Osimhen Kadroda Yer Alacak 3 saat ago
Dallas’ta ICE Ofisine Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı 2 gün ago
Adamlar Grubu Faaliyetlerine Süresiz Ara Verdi, Konserler İptal Edildi 2 gün ago
Dinamo Zagreb Maçında Fenerbahçe’de 3 Yıldız Yok 2 gün ago

BAĞ-KUR Prim Gün Sayısı Düşüyor: 5 Yıl Erken Emeklilik Kapıda

BAĞ-KUR’luların emeklilik için gereken prim gün sayısı 9 binden 7.200’e indiriliyor; düzenleme ile 5 yıl daha erken emekli olma fırsatı doğuyor.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
BAĞ-KUR Prim Gün Sayısı Düşüyor: 5 Yıl Erken Emeklilik Kapıda

BAĞ-KUR kapsamında emeklilik hakkı elde etmek isteyen vatandaşlar için prim gün sayısında önemli bir değişiklik gündemde. Şu anda BAĞ-KUR’luların emeklilik için tamamlaması gereken prim gün sayısı 9 bin olarak belirlenmiş durumda. Yapılması planlanan düzenleme ile bu sayı 7 bin 200’e indirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, BAĞ-KUR’lular ile SSK’lılar arasındaki prim şartlarının eşitlenmesi hedefleniyor. Düzenleme hayata geçtiğinde BAĞ-KUR’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve yaklaşık 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin 2026’nın ilk veya ikinci çeyreğinde sonuçlanmasının planlandığını belirtti. Hazırlık aşamasında olan düzenlemenin, prim yükünü hafifletmesi ve emeklilik sürecini hızlandırması bekleniyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX