BAĞ-KUR Prim Gün Sayısı Düşüyor: 5 Yıl Erken Emeklilik Kapıda

BAĞ-KUR kapsamında emeklilik hakkı elde etmek isteyen vatandaşlar için prim gün sayısında önemli bir değişiklik gündemde. Şu anda BAĞ-KUR’luların emeklilik için tamamlaması gereken prim gün sayısı 9 bin olarak belirlenmiş durumda. Yapılması planlanan düzenleme ile bu sayı 7 bin 200’e indirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, BAĞ-KUR’lular ile SSK’lılar arasındaki prim şartlarının eşitlenmesi hedefleniyor. Düzenleme hayata geçtiğinde BAĞ-KUR’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve yaklaşık 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin 2026’nın ilk veya ikinci çeyreğinde sonuçlanmasının planlandığını belirtti. Hazırlık aşamasında olan düzenlemenin, prim yükünü hafifletmesi ve emeklilik sürecini hızlandırması bekleniyor.