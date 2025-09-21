Bakan Yumaklı, Kivi Hasadına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya’nın Karasu ilçesinde faaliyet gösteren ÇEKOK Gıda Sanayisini ziyaret ederek kivi hasadına katıldı. Yumaklı, burada yaptığı değerlendirmelerde tarımsal üretimde alternatif ürünlerin ve yeni üretim modellerinin önemine dikkat çekti.

Bakan Yumaklı, tarım sektörünün dışsal faktörlere en açık alanlardan biri olduğuna vurgu yaparak, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinin Türkiye için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Kivinin bu anlamda öne çıkan ürünlerden biri olduğunu belirten Yumaklı, 2025 yılı için ülke genelinde yaklaşık 90 bin ton kivi üretimi beklendiğini, bunun 7 bin 500 tonunun Sakarya’dan karşılandığını söyledi.

Yumaklı, “Elbette ihracat rakamını artırmak için elimizden geleni de yapacağız. Bu ürünün başka bir özelliği daha var, İstanbul gibi çok önemli bir pazara yakınlığıyla da başka bir avantajı bize getirmiş oluyor.” dedi.

“İklim Değişikliğinden Kaynaklı Problemlerle Yüzleştik”

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine de değinen Bakan Yumaklı, bu yıl üreticilerin zirai don ve kuraklık gibi ciddi sorunlarla karşılaştığını hatırlattı. Şubat ve nisan aylarında yaşanan don olaylarının büyük kayıplara yol açtığını belirten Yumaklı, üreticilere verilen desteklere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Zirai donla alakalı 23 milyar lira civarında tarım sigortası olan üreticilerimizin ödemelerini yapmaya başladık. Tarım sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimizin de maliyetlerini karşılamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlatmıştık. Bu da yaklaşık 23,5 milyar tutarında bir rakama denk geliyor. Bunların da ödemelerine başlıyoruz. Kasımın sonuna kadar 23 milyar TARSİM ödemeleri, 23,5 milyar da diğer ödemeler olmak üzere 46,5 milyar lirayı üreticilerimizin hesaplarına geçirmiş olacağız.”

Yumaklı, tarımda risklerin azaltılması için üreticilerin sigorta yaptırmasının önemine işaret etti.

Antalya ve Muğla’daki Yangınlarla Mücadele

Konuşmasında Antalya ve Muğla’da devam eden orman yangınlarına da değinen Yumaklı, bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Antalya Alanya’daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, ancak kısa mesafe uzaklıkta yeni bir yangın çıktığını belirten Yumaklı, “Şu anda onunla uğraşıyor arkadaşlar. Günün ilerleyen saatlerinde iyi haber vereceğiz.” dedi.

Muğla Köyceğiz’de ise ulaşılması güç alanlarda müdahalelerin sürdüğünü aktaran Bakan Yumaklı, 15 Ekim’e kadar yangın riskinin yüksek olduğunu vurgulayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu:

“Bir şey olmaz demememiz, bahçelerde yaptığımız temizliklerin çerlerini, çöplerini yakmamamız gerekir. Bakın çok ufacık bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz. Elbette biz yangınları söndürmekle ilgili hemen oraya ulaşıyoruz, bununla ilgili müdahaleleri yapıyoruz ama neden yansın? Hassas olacağız, açık alanlarda ateş yakmayacağız.”

Kivi hasadının bereketli geçmesini dileyen Bakan Yumaklı, erken hasadın diğer meyveler için de umut verici bir başlangıç olmasını temenni etti.