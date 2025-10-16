Perşembe, Ekim 16, 2025

Bakanlık Ekim Ayı SED Ödemelerinin Hesaplara Aktarıldığını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayına ait 1,454 milyar lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hesaplara aktardı.
Özge Tekeli
12 saat önce
0 0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal ve eğitim ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla ekim ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hesaplara yatırdı. Bu kapsamda toplam 1 milyar 454 milyon lira tutarındaki ödeme, ilgili ailelerin hesaplarına aktarıldı.

Bakanlık yetkilileri, çocukların aile ortamında sağlıklı şekilde büyümesinin toplumsal gelişim açısından kritik olduğunu vurguladı. Açıklamada, SED programının çocukları ailelerinin yanında desteklemeyi ve sosyal çevreleriyle bütünleşmelerini sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca çocukların güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyüyerek eğitim, sağlık ve özgüven açısından donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler sunmaya devam ettiğini bildirdi.

