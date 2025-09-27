Çiftçilere 48 Milyon Liralık Tarımsal Destek Ödemesi Hesaplara Aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretime destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ödemeleri dün çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Toplamda yaklaşık 48 milyon lira tutarındaki destek, farklı programlar kapsamında üreticilere ulaştırıldı.

Kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımlar için 41 milyon liranın üzerinde ödeme yapılırken, bireysel sulama sistemleri için 5,5 milyon lira ve sertifikalı tohum üretimi için yaklaşık 1 milyon lira ödenek ayrıldı.

Bakanlık, söz konusu ödemelerin üreticilerin mali açıdan desteklenmesine ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmasıyla birlikte, üretim sezonunun verimli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemelerinin yanı sıra sulama projeleri, kırsal kalkınma yatırımları ve gıda güvenliği alanındaki çalışmalarıyla da sektördeki üreticiye doğrudan destek sağlamayı sürdürüyor.