Depozito İade Makineleri Türkiye Genelinde Yaygınlaşıyor

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozito Yönetim Sistemi (DYS), Sakarya’nın ardından Erzurum, Mersin, Gaziantep, Samsun, İzmir ve Konya’da da uygulanmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında sistemin yedi bölgeye yayıldığını ve atıkların doğaya değil DOA makinelerine yönlendirileceğini duyurdu.

2022’de Kızılcahamam’da pilot olarak başlatılan sistem 2024 sonunda bakanlık merkezlerinde, 2025 Şubat’ta ise Sakarya’da aktif hale getirildi.

Haziran-Temmuz 2025’de yeni illerde düzenlenen kamu koordinasyon toplantılarında valiler, belediye başkanları ve ticaret odası yetkilileri bir araya gelerek sistemin yaygınlaştırılması için iş birliği sağladı.

Depozito iade makineleri marketler, AVM’ler, üniversiteler, metro ve tren istasyonları gibi noktalara kuruluyor. İlk dört ayda Sakarya’da 3 milyon adet ambalaj toplandı; bu sayede su, enerji tasarrufu sağlanırken karbon salınımı azaldı.

Sistemle yıllık 25 milyar atık şişenin ekonomiye kazandırılması ve yaklaşık 520 milyon avro gelir elde edilmesi hedefleniyor. DOA mobil uygulaması ile tüketiciler boş ambalajları kolayca iade edip, depozito bedelini e-cüzdanlarına alabiliyor. Uygulama, QR kodlu POS cihazlarında harcama ve diğer bankacılık işlemlerine imkan tanıyor.

Depozito Yönetim Sistemi’nin ülke çapına yayılması çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarına önemli katkı sağlayacak.