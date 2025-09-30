Salı, Eylül 30, 2025

Devlet, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Çeşitli Destekler Sağlıyor

Devlet, özel kreş ve gündüz bakımevlerine vergi avantajları, sigorta primi teşvikleri ve yatırım destekleri sunuyor; girişimciler e-Devlet üzerinden başvuru yaparak bu fırsatlardan yararlanabiliyor.
Özel kreş ve gündüz bakımevleri, devlet tarafından sunulan teşvik ve destek programlarından faydalanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetimindeki bu kuruluşlar, Yatırım Teşvik Belgesi aracılığıyla vergi muafiyetleri, KDV istisnaları ve sigorta primi teşviklerinden yararlanabiliyor.

2017 sonrası kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat alımları KDV istisnasına tabi oluyor.

İstihdam odaklı destekler kapsamında engelli, genç, kadın ve sosyal yardım alan bireylerin çalıştırılması durumunda işverenler sigorta primi teşviklerinden yararlanabiliyor. Mesleki belgeli sigortalı istihdamında prim desteği İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü de girişimcilere çeşitli teşvikler sunuyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor ve süreçle ilgili detaylı bilgi ilgili bakanlıkların resmi sitelerinden edinilebiliyor.

Kuruluşların teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için vergi ve başvuru işlemlerinde serbest muhasebeci veya mali müşavir ile irtibata geçmesi gerekiyor.

