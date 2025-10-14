Çarşamba, Ekim 15, 2025

Doğum İzni ve Babalık İzni İçin Yeni Düzenleme Meclis Gündeminde

2025 “Aile Yılı” kapsamında hazırlanacak yeni düzenlemeyle doğum izni 24 haftaya, babalık izni ise 10 güne çıkarılacak; teklifin TBMM’de kabul edilmesiyle çalışan ebeveynler için izin sürelerinde yeni dönem başlayacak.
Özge Tekeli
16 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından, çalışan ebeveynlere yönelik kapsamlı düzenlemeler için hazırlık süreci başladı. Planlanan yasal değişiklik kapsamında doğum ve babalık izinlerinde süre artışı öngörülüyor.

Mevcut uygulamada kadın memurlara doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni veriliyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde bu süre toplamda 24 haftaya çıkarılacak. Tasarının önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması ve kabul edilmesinin ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Babalık izni için de değişiklik hazırlığı sürüyor. Hâlihazırda özel sektörde 5 gün, kamu sektöründe ise 10 gün olarak uygulanan babalık izninin tüm çalışanlar için 10 güne eşitlenmesi planlanıyor.

Yeni doğum ve babalık izni düzenlemesinin yasalaşması durumunda, 2025 yılı içinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

