Ekim Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

Bakan Göktaş, ekim ayına ait 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Özge Tekeli
47 dakika önce
0 0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Toplam 7,2 milyar lira tutarındaki ödemelerin yaklaşık 4 milyar lirası yaşlı aylığı, 3,2 milyar lirası ise engelli aylığı olarak dağıtılıyor.

Bakan Göktaş açıklamasında, engelli ve yaşlı bireylerin yaşamın her alanına tam ve etkin katılımını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti: “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz.”

Sosyal yardım programlarını kapsayıcı ve düzenli şekilde geliştirmeyi sürdüren Bakanlık, ekim ayı ödemeleriyle ilgili süreçlerin tüm vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık yetkilileri, ödemelerin planlanan takvime uygun şekilde hesaplara aktarılacağını ve ilgili vatandaşların hak ettikleri aylıkları alacaklarını kaydetti.

