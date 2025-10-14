Çarşamba, Ekim 15, 2025

Evcil Hayvan Kimliklendirme İşlemleri 31 Aralık Tarihinde Bitiyor

Tüm kedi ve köpek sahipleri için zorunlu hale gelen mikroçip uygulamasında son tarih hızla yaklaşırken, Bakanlık 31 Aralık’a kadar tüm kimliklendirme işlemlerinin tamamlanmasını talep ediyor.
Özge Tekeli
18 saat önce
0 0
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kimliklendirme uygulaması kapsamında, tüm evcil kedi ve köpeklerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar mikroçip takılarak kayıt altına alınması gerekiyor. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, yaş farkı gözetmeksizin tüm hayvanların kimliklendirilmesi zorunlu hale getirildi.

Bakanlık tarafından geliştirilen Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) üzerinden, mikroçip takılan her hayvanın bilgileri merkezi veri tabanına işleniyor.

Bu sistem sayesinde; hayvanın kimlik bilgileri, sahibi, aşı kayıtları, tedavi geçmişi ve sahip değişiklikleri düzenli şekilde takip ediliyor. Kayıp veya terk edilmiş bir hayvanın mikroçipi okutulduğunda sistem üzerinden sahibine kolayca ulaşılabiliyor.

Yetkili Veterinerlerde de Kimliklendirme Yapılabiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında yapılan protokol kapsamında, mikroçip uygulaması yalnızca il ve ilçe müdürlüklerinde değil; yetkili serbest veteriner hekim klinikleri ve hayvan hastanelerinde de gerçekleştirilebiliyor.

Yönetmelik gereği, 31 Aralık 2025’e kadar kimliklendirme işlemini tamamlamayan evcil hayvan sahipleri hakkında idari para cezası uygulanacak. Yetkililer, tüm kedi ve köpek sahiplerinin belirtilen süre içinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ya da yetkilendirilmiş veteriner kliniklerine başvurarak yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı.

