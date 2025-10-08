Eylül Ayında Tarım Sigortalarından Üreticilere 3,15 Milyar Lira Ödeme Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında eylül ayında üreticilere toplam 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı aktarıldığını açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, TARSİM aracılığıyla gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler verdi. Doğal afetler ve riskler karşısında üreticilerin emeğinin korunduğunu belirten Yumaklı, “Eylül ayında devlet destekli tarım sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ödemeler, farklı risk türlerine göre dağıldı. Zirai don nedeniyle 1,1 milyar lira, dolu ve fırtına hasarları için 400 milyon lira, hayvan hayat branşlarında 650 milyon lira, köy bazlı verim sigortası kapsamında ise 1 milyar lira ödeme yapıldı.