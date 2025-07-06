Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Seyahatsever Projesiyle Yurtlarda Ücretisz Konaklama İmkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin farklı şehirleri keşfetmesine olanak tanıyan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’ın açıkladığı proje kapsamında, Türkiye genelindeki GSB yurtları yaz aylarında ücretsiz konaklama imkanı sunacak.

2022 yılından beri uygulanan Seyahatsever projesi, gençlerin farklı kültürleri tanımasını ve seyahat etmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Bu yıl da Bakanlık, 7 Temmuz – 24 Ağustos tarihleri arasında 18-30 yaş arasındaki gençlere yurtlarda 5 gün boyunca ücretsiz konaklama imkânı sağlıyor.

Proje kapsamındaki yurtlar, Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye illeri hariç tüm şehirlerde hizmet verecek. Her ilde bir erkek ve bir kız yurdu, seyahat eden gençlere kapılarını açacak.

Başvurular, gençlerin seyahat etmek istedikleri ildeki yurtlarda konaklama yapabilmesi için en az bir gün öncesinden 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezinden rezervasyon yaptırmasıyla gerçekleşiyor. Seyahatsever projesine dair tüm detaylar ise seyahatsever.gsb.gov.tr adresinde yer alıyor.