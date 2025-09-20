Geri Ödemeli Konutlarda Yüzde 25 İndirim Dönemi Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. Vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda hazırlanan kampanya, borcunu peşin kapatmak isteyen alıcılar için yüzde 25 indirim sağlıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Borcunun tamamını kapatma imkânı olmayanlar da toplam borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini peşin ödeyerek kampanyadan kısmi olarak yararlanabilecek.

Kampanya Başvuru Şartlar

Başvuru yapan alıcıların, borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksit ödemelerini eksiksiz yapmış olmaları gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması şart. Kampanya, 2024 Haziran sonuna kadar satışları tamamlanmış ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 Haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri için geçerli olacak. Ancak taksit sayısı 12 ay veya daha az kalan alıcılar bu indirimden yararlanamayacak.

Konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan kredi kullanarak da kampanyaya katılabilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde başvuru yapacakların ise bankaya giderken, Site Yönetiminden “borcu yoktur” belgesi ve ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor.