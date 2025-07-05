Haftaya Kavurucu Başlayacağız: Birçok İlde Hava 40 Dereceyi Geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ciddi oranda artacağını duyurdu. Yetkililer, özellikle önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.

Yapılan değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası batı bölgelerden başlayarak yurt geneline yayılacak. 12 Temmuz’a kadar sürmesi beklenen sıcak hava etkisiyle Edirne’de 40, Aydın’da 44, Muğla ve Antalya’da 40, İzmir’de ise 39 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Başkent Ankara’da sıcaklıkların 36 dereceyi bulması beklenirken, İstanbul’da 34 derece ölçülecek. Doğu bölgelerde de sıcaklık artışı gözlenecek; Diyarbakır’da termometrelerin 43 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor.

Güneş Çarpmalarına Dikkat!

Uzmanlar, sıcaklık artışına bağlı olarak güneş çarpması riskine dikkat çekti. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Güneş çarpmasının, vücut sıcaklığını dengeleyen sistemlerin bozulmasıyla ortaya çıktığı, müdahale edilmediğinde hayati tehlike yaratabileceğinin altı çizildi.

Hekimler, güneş çarpmasını önlemek için açık renkli, bol kıyafetlerin tercih edilmesi, geniş kenarlı şapka veya şemsiye kullanılması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca ağır yemeklerden kaçınılması ve mümkün oldukça duş alınması da güneşin olumsuz etkilerinden kurtulmak için önemli.