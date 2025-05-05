Hıdırellez Nedir, Nasıl Kutlanır? Hıdırellez Gecesi Ne Yapılır?

Hıdırellez, Anadolu’dan Balkanlar’a, Orta Asya’dan Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen geleneksel bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan bu özel gün, doğanın uyanışını simgeler ve insanlar, baharın gelişiyle birlikte sağlık, huzur ve bereket dilemek amacıyla çeşitli ritüeller gerçekleştirir.

Hıdırellez, adını Hızır ve İlyas peygamberlerinden alır.

İnanışa göre Hızır ve İlyas’ın 6 Mayıs’ta yeryüzünde buluştuğu gün hem insanlar hem de doğa için şifa ve bolluk getiren bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu sebeple Hıdırellez, doğanın uyanışı, baharın coşkusu ve yaşamın yenilenmesi olarak kutlanır.

Hıdırellez’in Tarihi ve Kutlanma Şekli

Hıdırellez, 5 Mayıs akşamı başlayıp 6 Mayıs sabahına kadar süren bir kutlama dönemi olarak bilinir. Kutlamalar, genellikle evlerden dışarıya çıkılarak, çeşitli halk ritüelleri ve geleneksel etkinliklerle yapılır. İnsanlar, Hızır ve İlyas’tan dilek diler, ateşler yakar ve bu ateşlerden atlayarak temizlenmek ve şanslı bir yıl geçirmek umudu taşır.

Hıdırellez’de yapılan diğer gelenekler arasında, doğanın taze yeşilliklerinden yararlanarak doğa ile uyum içinde olma düşüncesi ön plandadır. Özellikle doğa yürüyüşleri, çiçekler ve çeşitli bitkilerle yapılan ritüeller, insanların hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenilendiğini hissetmesine olanak tanır.

Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmiştir.