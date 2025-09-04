İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Yardım Programı ile Sıfır Araçta Destek

Türkiye’de sıfır otomobil alımında vatandaşlara yönelik destekler artıyor. Özellikle hurda araç teşviki ve ÖTV indirimleriyle ilgili gelişmeler takip edilirken, “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Yardım Programı” ile yeni bir adım atıldı.

Program, üç ve daha fazla çocuğa sahip aileleri hedef alıyor ve dar gelirli grupların sıfır otomobil satın almasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Uzun vadeli finansman seçenekleriyle desteklenen bu uygulama, yerli otomobil TOGG’un satışlarına da katkı sağlayacak şekilde planlandı.

Program kapsamında ailelerin ihtiyaçlarının yerli ve sıfır otomobillerle karşılanmasının, Türkiye’deki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek karbon salımını azaltabileceğini belirtiliyor.