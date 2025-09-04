İnternet Çöktü mü? Dünya Genelinde Hız Sorunu Yaşanıyor

4 Eylül 2025 tarihinde dünya genelinde Google servislerinde yaşanan teknik arıza, internet kullanıcılarını etkiledi. Gmail, YouTube ve Google Drive gibi platformlarda erişim sorunları gözlemlenirken, bazı kullanıcılar internet bağlantısında yavaşlama problemleri ile karşılaştı.

Sabah saatlerinde başlayan aksaklık yaklaşık bir saat sürdü. Google hizmetlerindeki geçici kesinti sırasında kullanıcılar hesaplarına giriş yapmakta güçlük yaşadı ve arama işlemleri aksadı. Uzmanlar, internet hatlarında genel bir problem olmadığını, yavaşlığın Google kaynaklı teknik arızadan kaynaklandığını belirtti.

Arızanın çözülmesinin ardından servisler kademeli olarak normale döndü. Ancak bazı kullanıcıların gün boyunca küçük bağlantı sorunları yaşayabileceği belirtildi. Yetkililer, internet ve Google hizmetlerinin kısa süre içerisinde tamamen stabil hâle geleceğini duyurdu.

Google Drive, Gmail, YouTube, Keep ve Spotify gibi uygulamalarda da kısa süreli erişim problemleri yaşandı. Sorunun çözülmesinin ardından platformlar normal işleyişine geri döndü.

Küresel ölçekte yaşanan bu kesinti, internet kullanıcıları arasında geçici bir erişim sıkıntısı ve yavaşlığa yol açarken, teknik ekipler sorunun tamamen giderilmesi için çalışmalarını sürdürdü.