İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başlıyor: Kontenjan Sayısı Artırıldı

İŞKUR Gençlik Programı, yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte öğrenciler için başvurulara hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası programın kontenjanının 100 binden 150 bine çıkarıldığını duyurdu. Program, gençlerin hem iş deneyimi kazanmalarını hem de finansal destek elde etmelerini hedefliyor.

Programa katılan öğrenciler, ayda beş gün katılımda 5 bin 415 lira, 14 gün katılımda ise 15 bin 162 lira katkı alabilecek. Başvurular, İŞKUR tarafından açıklanacak tarih aralığında e-şube üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, başvuru işlemlerini https://genclik.iskur.gov.tr/

ve https://www.iskur.gov.tr/

adreslerinden tamamlayabilecek.

İŞKUR Gençlik Programı, gençlerin mesleki deneyim edinmelerini sağlarken, ekonomik katkı sunmasıyla da öne çıkıyor.