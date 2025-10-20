Kamuda Büyük İstihdam Fırsatı: Dört Kurumda 140 Yeni Personel Alımı Başladı

Kamuda görev almak isteyen adaylar için yeni iş fırsatları Resmî Gazete’de duyuruldu. Adli Tıp Kurumu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü farklı kadrolarda toplam 140 personel istihdam edecek.

Devlet Opera ve Balesi 32 Personel Alacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 32 sözleşmeli personel alınacak. Alım kapsamında; 17 destek personeli (temizlik görevlisi, şoför, elektrikçi), 14 büro personeli ve 1 koruma ve güvenlik görevlisi istihdam edilecek.

Adaylar, 2024 KPSS B grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Başvuru yapacak destek personeli ve güvenlik görevlilerinin lise mezunu ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Büro personeli adaylarının ise belirtilen fakültelerden mezun olmaları ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları şartı aranıyor. Başvurular 3 Kasım 2025 tarihine kadar kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

İklim Değişikliği Başkanlığı 16 Uzman Yardımcısı Alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı, genel idare hizmetleri sınıfında 16 uzman yardımcısı istihdam edecek. Alım kapsamında 10 çevre mühendisi, 2 iktisat veya işletme mezunu, 2 bilgisayar mühendisi ve 2 endüstri veya kimya mühendisi görevlendirilecek.

Adayların KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olması ve geçerli YDS veya dengi bir sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor. Başvurular, 20 Kasım–4 Aralık 2025 tarihleri arasında Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak. Ön değerlendirme sonucunda başarılı adaylar Ankara’da gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacak.

YÖK 7 Bilişim Personeli İstihdam Edecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde, 2 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 3 yazılım geliştirme uzmanı ve 2 sistem uzmanı olmak üzere toplam 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, 4 Kasım 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden YÖK Başkanlığı–Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapılabilecek. Aday değerlendirmesinde KPSS P3 puanının yüzde 70’i ile yabancı dil puanının yüzde 30’u dikkate alınacak. En yüksek puana sahip adaylardan 10 katı kadar kişi sözlü sınava davet edilecek.

Adli Tıp Kurumu’na 85 Personel Alınacak

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 2024 KPSS’de en az 70 puan almış ve 1 Ocak 1994 sonrası doğmuş adaylar arasından toplam 85 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 23 Ekim–5 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınavlar, kurumun İstanbul Bahçelievler’deki merkez binasında gerçekleştirilecek. Tarihler ve sonuçlar Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinde duyurulacak.