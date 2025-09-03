Lacoste, 92 Yıllık Tarihinde İlk Kez Logosunu Değiştirdi

Fransız moda markası Lacoste, 92 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak ikonik timsah logosunu özel kapsül koleksiyonunda değiştirdi. Şirket, bu kararını uzun süredir marka elçisi olan Sırp tenisçi Novak Djokovic’e saygı göstermek amacıyla aldı.

Lacoste’un kurucusu René Lacoste, kortlardaki başarısı ve “Timsah” lakabıyla tanınıyordu. Bu lakap, markanın logosunun temelini oluşturmuş ve yıllar boyunca değiştirilmeyen bir simge haline gelmişti. Ancak markanın ABD Açık için hazırladığı 5 parçalık özel koleksiyonda, timsah yerine Djokovic’in “G.O.A.T.” (Greatest of All Time – Tüm Zamanların En İyisi) lakabına ithafen bir keçi logosu kullanıldı.

Lacoste CEO’su Thierry Guibert, Djokovic’in sekiz yılı aşkın süredir markanın bir parçası olduğunu belirterek, “Novak Djokovic ile kariyerinin yarısını kapsayan 12 Grand Slam şampiyonluğunu kutlama fırsatını paylaştık. Azmi, disiplini ve değerleri markamızın güçlenmesine katkı sağladı.” ifadelerini kullandı.

“G.O.A.T.” terimi, spor dünyasında kendi alanlarının en iyisi olarak kabul edilen isimleri tanımlamak için kullanılıyor. Şirket, keçi simgesinin timsahtan daha sevimli olduğunu, ancak ardındaki anlamın Djokovic’in azmi ve mükemmel oyununu temsil ettiğini açıkladı.