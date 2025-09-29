Pazartesi, Eylül 29, 2025

Sağlık Bakanlığı 15 Bin 247 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

Sağlık Bakanlığı, hemşireden fizyoterapiste kadar 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih sürecini başlattı. Başvurular 6 Ekim’e kadar ÖSYM üzerinden yapılabiliyor.
Özge Tekeli
1 saat önce
Sağlık Bakanlığı 15 Bin 247 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ile adaylar için detaylar belli oldu.

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, fizyoterapist, diyetisyen, büro personeli, teknisyen ve tekniker kadrolarına atama yapılacak. Ayrıca 2 bin 753 sürekli işçi alımıyla birlikte toplamda 18 bin kişilik istihdam gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri ve Şartları

KPSS-2025/5 tercih işlemleri 29 Eylül 2025 tarihinde başladı. Başvurular 6 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin resmi internet adresi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabilecek.

Adayların başvuru sürecinde, tercih kılavuzunda belirtilen koşulları dikkatle incelemesi gerektiği vurgulandı. Yerleştirmeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında en fazla kontenjan hemşire ve sağlık teknikeri kadrolarına ayrıldı. Bunun yanı sıra diyetisyen, fizyoterapist, ebe, teknisyen ve büro personeli alımı da yapılacak.

Kılavuza erişmek için tıklayın.

