Özge Tekeli
9 dakika önce
0 0
Sağlık Bakanlığı 2 Bin 764 İşçi Alımı Başvurularını Başlattı

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görev almak üzere toplam 2 bin 764 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmî açıklamaya göre alımlar temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız) ve klinik destek elemanı (hastane) kadrolarında yapılacak.

Bakanlık tarafından yayımlanan bilgilere göre kadro dağılımı şu şekilde olacak: 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı istihdam edilecek.

Başvurular 8 Ekim’de Başladı

Adaylar başvurularını 8 Ekim 2025 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca çevrim içi olarak kabul edilecek.

Sağlık Bakanlığı, başvuru sürecinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) yer alan ikamet adreslerinin esas alınacağını bildirdi. Bu nedenle adayların, sistemdeki adres bilgilerinin güncel olmasına dikkat etmesi gerekiyor.

Başvuru Erişim Noktaları

Adaylar, ilana ve detaylı başvuru bilgilerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (yhgm.saglik.gov.tr), İŞKUR (esube.iskur.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (kamuilan.sbb.gov.tr) internet adreslerinden ulaşabiliyor.

