Perşembe, Eylül 18, 2025

Sağlık Bakanlığı 2. Etap Personel Alımını Duyurdu: 18 Bin Kadro Yolda

Sağlık Bakanlığı, Ekim ayında 18 bin sözleşmeli personel alımı için ilan yayımlayacak. Kadro ve branş dağılımları henüz açıklanmadı; detaylar Resmî Gazete’de duyurulduğunda başvurular başlayacak.
Özge Tekeli
14 saat önce
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci etap personel alımını Ekim ayında gerçekleştireceğini duyurdu. Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, planlanan 18 bin sözleşmeli personel alımı için kısa süre içinde ilan yayımlanacağını belirtti.

Bakanlık, Mayıs ayında 15.342 sözleşmeli personel ataması yapmıştı. İkinci etapta hangi branş ve kadrolara alım yapılacağı ise resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak. Resmi Gazete’de yayımlanacak personel alımı ilanı ile birlikte detaylı kadro ve branş dağılımları ilan edilecek.

Vatandaşlar ve sağlık sektörü çalışanları, ikinci etap alımın ilan tarihini ve başvuru koşullarını yakından takip ediyor.

