Ticaret Bakanlığı İki Temizlik Ürününü Piyasadan Toplattı

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zarar riski taşıdığı belirlenen iki temizlik ürününün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bakanlık açıklamasında, Cosmiq ve Gojo markalı ürünlerin güvensiz olduğu ve satışlarının durdurulduğu bildirildi.

Yetkililer, yapılan piyasa denetimleri sonucunda bu iki lavabo açıcı ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığını tespit etti. Güvensiz ürünlerle ilgili bulgular, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık, halk sağlığını korumak amacıyla ürünlerin satışının yasaklandığını ve piyasadan tamamen toplatılacağını duyurdu. Vatandaşların, evlerinde bulunan bu ürünleri kullanmamaları tavsiye edildi.