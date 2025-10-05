Pazar, Ekim 5, 2025

TOKİ’den Sosyal Konut Başvurularında Dolandırıcılık Uyarısı

TOKİ’den Sosyal Konut Başvurularında Dolandırıcılık Uyarısı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Son dönemde sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığıyla başvuru bedeli talep eden dolandırıcıların faaliyet gösterdiği tespit edildi.

TOKİ’den yapılan açıklamada, kurumun resmi internet sitesi ve yetkili bankalar dışındaki kaynaklara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Dolandırıcıların, e-Devlet ve TOKİ internet sitelerini taklit ederek başvuru ücretleri talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için site adreslerini dikkatle kontrol etmeleri gerektiği ifade edildi. TOKİ’nin resmi internet adresi www.toki.gov.tr
, çağrı merkezi numarası 444 86 54 ve onaylı kurumsal sosyal medya hesapları dışında hiçbir kişi veya kuruma başvuru yapılmaması gerektiği aktarıldı.

Kurum, söz konusu dolandırıcılık girişimlerinde bulunan kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını da duyurdu.

