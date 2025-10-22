Çarşamba, Ekim 22, 2025

TOKİ’nin Yüzde 25 İndirim Kampanyasından 15 Bin 330 Kişi Yararlandı

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası kapsamında 15 bini aşkın hak sahibi borçlarını kapatarak tapularını aldı.
Özge Tekeli
1 saat önce
TOKİ’nin Yüzde 25 İndirim Kampanyasından 15 Bin 330 Kişi Yararlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 22 Eylül 2025’te başlatılan yüzde 25 indirim kampanyası büyük ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen kampanyadan toplam 15 bin 330 konut ve iş yeri sahibi faydalandı.

TOKİ’den alınan bilgilere göre borcunu erken kapatarak tapusunu hemen almak isteyen hak sahiplerine yönelik düzenlenen indirim uygulaması 17 Ekim 2025’te sona erdi. Kampanya, satış işlemleri 30 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanan ve geri ödemeleri aynı tarihten önce başlayan projeleri kapsadı.

Belirtilen tarihler arasında 14 bin 381 kişi borç bakiyesinin tamamını ödeyerek mülkiyetini üzerine aldı. Ayrıca 949 hak sahibi ise kısmi ödeme yaparak indirim avantajından yararlandı.

Verilere göre kampanya katılımcılarının yüzde 96’sı borçlarını herhangi bir banka kredisi kullanmadan, kendi birikimleriyle kapattı. Böylece TOKİ’nin indirim kampanyası kapsamında toplam 15 bin 330 kişi konut ve iş yeri tapusuna sahip oldu.

