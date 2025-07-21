Ülke Genelinde Hava Sıcaklıkları 6-12 Derece Artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta önemli ölçüde yükselecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artması bekleniyor.

Tahminlere göre sıcaklıklar 25 Temmuz’a kadar 6 ila 12 derece arasında artış gösterecek. Bazı şehirlerde beklenen maksimum sıcaklık değerleri ise şöyle: Ankara 37 derece, İstanbul 36 derece, İzmir 40 derece, Konya 37 derece, Edirne 42 derece, Bursa 39 derece, Aydın 44 derece, Muğla 41 derece, Antalya 40 derece, Adana 39 derece, Diyarbakır 45 derece, Erzurum 32 derece ve Şanlıurfa 44 dereceye kadar yükselebilecek.

Yüksek sıcaklıkların etkili olacağı günlerde özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaması öneriliyor. Yetkililer, vatandaşları bu saatlerde güneş ışınlarına karşı tedbirli olmalarını vurguladı.

Sıcak hava dalgası 25 Temmuz’a kadar devam edecek.