HaberX
AnasayfaMagazinGüllü’ün kızına verilen ceza belli oldu

Güllü’ün kızına verilen ceza belli oldu

Ünlü şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesine yönelik davada mahkeme heyeti kararını verirken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ceza aldı.

Oluşturan
Eklenme 10.10.2026 - 09:35
Güncellenme 10.10.2026 - 09:43

Kamuoyunda “Güllü” adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut, 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşamını yitirmişti. Ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise, Güllü’yü pencereden atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyordu. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

DURUŞMADA AĞLADI

Mahkemede görülen davada, “tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ile taraf avukatları katılırken, Güllü’nün kızının zaman zaman duruşmada ağladığı gözlemlendi.

“NE OLUR ÖLSÜN” ŞEKLİNDE MESAJLAR ATMIŞ

Ünlü şarkıcının ablasının vekili ise sanığın dosyaya giren mesajlaşmalarında bir kişiye, annesine yönelik, “Ne zaman ölecek?” “Ne olur ölsün”, “Gebersin” şeklinde mesajlar gönderdiği anımsattı.

Haber Devam Ediyor
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti: 14. kattan düştü
Magazin
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti: 14. kattan düştü
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezan Taş, bir sitedeki apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdi.
Tescilli hoş: Benden cesuru yok!
Magazin
Tescilli hoş: Benden cesuru yok!
İSTANBUL (İGFA) - Güzel model modelliğini yaptığı bir giysi firması için fotoğraf sanatkarı Müjdat...

GÜLLÜ OLAY YERİNE ÇEKİLDİ

Müşteki avukatı, davadaki ses kayıtlarında olayın yaşandığı gece ünlü şarkıcının lavaboya gitmeden önce evde bir şarkı çalındığını, daha sonra sanığın arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya seslenerek “Malkata açalım, öyle oynasın” dediği ve ardından şarkı açarak Güllü’nün olay yerine çekildiğini belirtti.

Sanık vekili Güllü’nün daha önce de düştüğünü ve alkollü olduğunu ifade ederek, olayın ardından sanık ile bazı şahıslar arasında yaşanan konuşmalarda bazı ses kayıtlarını mahkeme heyetine sundu.

GÜLLÜ’NÜN KIZI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Güllü’nün kızı ise karar öncesi yaptığı açıklamada, üzerine atılı suçlamaları reddederken, annesinin düşme anını görmediğini ifade etti.

Mahkemede savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, şu ifadeleri kullandı:

“Görsem tutmaya çalışırdım. Her ne kadar aramızda tartışmalar olsa da, biz anne kızız. Ben sadece annemi değil hayata tutulacak dalımı kaybettim. Bugün burada sanık sıfatıyla bulunuyorum, fakat mağdurum. Sultan’ın bana attığı iftirayı anlamlandıramıyorum. Madem ben katilim, katil olduğumu gördüyse neden olay anında sesini çıkarmadı, çığlık atmadı? İlk günden son güne kadar benimle aynı şeyi anlatıyor.”

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti kararını açıklarken, Tuğyan Ülkem Gülter’i “kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti.

İlginizi Çekebilir

Magazin

Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti: 14. kattan düştü

2 gün önce
Magazin

Merdivenden düşerek sakatlanan Merve Özbey’den sağlık durumuna yönelik açıklama

2 gün önce
Magazin

Kanser hastası Soner Olgun yoğun bakımda: Entübe edildi

3 gün önce
Magazin

Türk sinemasının usta ismi Göksel Arsoy hayatını kaybetti

5 gün önce
Magazin

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama

1 hafta önce
Magazin

Nilperi Şahinkaya, Melis Sezen ve Melisa Şenolsun’un uyuşturucu test sonuçları açıklandı

1 hafta önce