Türkiye’den de izlenebilecek meteor yağmurları başladı. Gök Olayları Yıllığı’nda yer alan 2024 yılındaki meteor yağmurları arasında en çok ilgi gören ise Perseid meteor yağmuru. 14 Temmuz itibariyle başlayan ve devam eden meteor yağmurunun Türkiye’den en net görüleceği tarih belli oldu. Bu tarihte gökyüzüne bakacaklar 100’e yakın meteorun düşüşünü görebilecek. Peki 2024 Perseid meteor yağmuru tarihi ne?

Perseid Meteor Yağmuru Ne Zaman 2024?

Resmi verilere göre Perseid meteor yağmuru 14 Temmuz 2024 itibariyle başladı. 1 Eylül 2024’e kadar da gök olayı devam edecek. Bu tarihler arasında dünyanın farklı noktalarında meteor yağmurlarının en iyi görüleceği tarihler yaşanacak. Türkiye için ise bu tarih 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a başlayan gece. 4 gün sonra gece saatlerinde meteor yağmurları en net şekilde Türkiye’den de izlenebilecek.

Perseid Meteor Yağmuru Nedir?

Perseid meteor yağmuru için yapılan resmi açıklamalarda gök olayı hakkında şöyle deniyor;

Perseid Gök Taşı Yağmuru, 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı’ndan ayrılan küçük kayaç ve toz parçalarının Perseid yağmurunun kaynağı olduğu biliniyor. Çekirdeği 26 kilometre çapa sahip Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Perseid gök taşı yağmurunun en yoğun gözlenebileceği tarih 12-13 Ağustos gecesi olacak.

Saatte 100 kilometreye kadar çıkabilecek olan meteorlar hızlı dönüşleri ile gökyüzünde bir şölen oluşturacak. Ayın da ilk dördün evresinde olarak batacak olması, meteorların çok daha net görülmesini sağlayacak. Ateş topları şeklinde görülebilecek meteor yağmurları için Türkiye genelinde her yer tercih edilebilir. Şehir ışıklarından uzak, karanlığın hâkim olduğu yüksek kırsal alanlardan meteor yağmurları çok daha net şekilde izlenebilecek.