Türkiye’de 2024 yılının sonuna doğru yaklaşılırken 2025 resmi tatiller de gündeme gelmeye başladı. Bayramların hangi günlere geldiği, 2025 yılında yapılacak tatil sayısı ve tatillerin birleştirilme ihtimal olup olmadığı merak ediliyor. 2025 resmi tatiller belli oldu.

2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı gününe kadar devam edecek. 29 Mart Cumartesi günü ise arife olacak.

2025 Kurban Bayramı Ne Zaman?

2025 yılında Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Arife ise 5 Haziran Perşembe.

İşte 2025 resmi tatiller