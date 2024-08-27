Türkiye’de 2024 yılının sonuna doğru yaklaşılırken 2025 resmi tatiller de gündeme gelmeye başladı. Bayramların hangi günlere geldiği, 2025 yılında yapılacak tatil sayısı ve tatillerin birleştirilme ihtimal olup olmadığı merak ediliyor. 2025 resmi tatiller belli oldu.
2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı gününe kadar devam edecek. 29 Mart Cumartesi günü ise arife olacak.
2025 Kurban Bayramı Ne Zaman?
2025 yılında Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Arife ise 5 Haziran Perşembe.
İşte 2025 resmi tatiller
- Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi –
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
- Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
- Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
- Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
- Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
- Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
- Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba